ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の大会主催者は2日、9日に開催される東京ラウンドの韓国―オーストラリア戦（午後7時〜、東京ドーム）で韓国の8人組ボーイズグループ「ATEEZ」のWOOYOUNG（ウヨン＝26）が始球式を行うと発表した。「ATEEZ」は19年に日本デビュー。グループのYouTubeチャンネルは登録者数が約483万人で、総再生数は約16億回を数える。東京ラウンドの韓国の試合ではK―POPなどの人気アーティストが