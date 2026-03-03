中国メディアの快科技によると、中国電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）の2月の世界販売台数は19万190台だった。うち海外での販売台数は前年同月比41．4％増の10万151台で初めて国内での販売台数を上回った。19万190台のうち18万7782台が乗用車で、車名に中国の歴代王朝の名を冠した王朝シリーズと海洋生物の名を冠した海洋シリーズが計16万5013台、高級車ブランドの方程豹（FangChengBao）が1万7036台、騰勢（Denza）が5501台、