「時差ぼけ」はなくても、ひとボケはかました。前日の夕方に帰国した侍ジャパンのブルージェイズ・岡本が大トリで練習に合流。「（時差ぼけは）よく分からないんですけど…。動いたら倒れるかもしれないので、しっかり見ておいてください」と笑いを誘った。体調を考慮されてオリックス戦は出場せず、試合前練習はフリー打撃で沸かせた。吉田、村上と同組で21スイングで5本の柵越え。「倒れる」どころか、バックスクリーン横へ