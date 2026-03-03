「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン３−４オリックス」（２日、京セラドーム大阪）オリックスの２年目右腕、寺西成騎投手が圧巻の“大谷斬り”で２回無安打無失点、３奪三振。最高のアピールに成功した。「すごい打者と対戦することができて楽しかった。しっかりと自分の持ち味を出すことができた」実績ある打者が相手でも物おじすることはなかった。初回先頭の近藤を空振り三