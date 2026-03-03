◇強化試合侍ジャパン 3―4オリックス（2026年3月2日京セラD）不安定な立ち上がりから見事に修正。先発した侍ジャパンのエンゼルス・菊池は本番に向けて手応えを得た。「ストライクゾーンで勝負できたし、全体的に良かった」。4回6安打3失点（自責点2）ながら尻上がりに調子を上げ、中4日で臨む7日の1次ラウンド・韓国戦へ準備を整えた。西武時代の18年8月31日オリックス戦以来、2740日ぶりの京セラドームでの登板。初回