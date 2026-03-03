◇強化試合侍ジャパン 3―4オリックス（2026年3月2日京セラD）侍ジャパンのロッキーズ・菅野は捕手・若月が構えたミットにズバッと投げ込んだ。7回2死。渡部をフルカウントから内角148キロツーシームで見逃し三振。自身が投げたいと思ったボールを要求してくれた女房役に応え、2回無安打無失点でマウンドを降りた。「ここまで（捕手と）いろいろ話し合いもしてきた。それを表現することを意識した。立ち上がりはばたつい