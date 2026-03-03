◇強化試合侍ジャパン 3―4オリックス（2026年3月2日京セラD）愛称のマッチョマンならぬ「侍マッチャマン」だ。侍ジャパンの「お茶ポーズ」を最初に決めたのはレッドソックスの吉田だった。ただ、忘れかけていた。本塁打直後。「なんか、お茶だったかな？ちょっと詳しくはまだ…あれなんですけど。一体となって戦う意味ではいいんじゃないかな」。走りながらベンチを見て、思い出してやってみせた。3番・鈴木、4番・村