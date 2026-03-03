◇強化試合侍ジャパン 3―4オリックス（2026年3月2日京セラD）【辻発彦視点】侍ジャパンのエンゼルス・菊池とロッキーズ・菅野。韓国戦とオーストラリア戦に先発すると思われる2人が修正力の高さを見せてくれた。菊池は立ち上がりからスライダーの制球が甘かった。初回1死一、三塁。杉本にベルトの高さのスライダーを中前に運ばれ、続く森友にも真ん中のスライダーを痛打された。菊池は力のある直球と切れのあるスライダ