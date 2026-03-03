国が進めている学習指導要領の改定で、中学校の部活動指導者らによる体罰や暴言などの防止が、基本事項を示す「総則」に盛り込まれる見通しであることが２日、わかった。部活動改革で生徒を受け入れる「地域クラブ」の役割も明記し、行政や学校と連携した環境作りを推進する。スポーツ庁と文化庁の有識者会議が３日に素案をまとめ、中央教育審議会に報告する。中教審は２０２６年度に答申し、中学校の次期要領は３１年度から導