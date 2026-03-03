◇強化試合侍ジャパン3―4オリックス（2026年3月2日京セラＤ）若月が本拠地・京セラドームで攻守に存在感を見せた。「オリックス戦で何かいつもと違う、不思議な気持ちでやった」8回2死一塁では同僚右腕・山崎の147キロの直球を右中間へ適時二塁打。6回からマスクをかぶった捕手でも菅野、松本裕をリードして3回を1安打に抑えた。コンビを組んで最優秀バッテリー賞を3度受賞した山本とも再会し「もうあの（昔の）ままな