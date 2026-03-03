米国とイスラエルのイラン攻撃により、原油高が進むなど市場が揺さぶられている。日本の今後の経済政策運営にも大きな影響を及ぼそう。代表的指標となる米原油先物価格は１日、一時、１バレル＝７５ドルへ急騰し、約９か月ぶりの高値をつけた。日経平均株価も急落し、１５００円超下げる場面があった。東京外国為替市場では「有事のドル買い」などが原因で、１ドル＝１５７円台まで円安が進んだ。日本銀行は昨年１２月、政