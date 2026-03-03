米国は、日本にとって唯一の同盟国である。ただ、今回の米国のイランに対する攻撃は、国際法を逸脱している恐れを否定できない。米国を支持も批判もできない高市首相の答弁からは、日本の置かれた難しい状況が窺（うかが）える。とはいえエネルギーの大半を中東に依存する日本にとって、この地域の安定は死活的に重要だ。政府は米国、イラン双方に事態の沈静化を求める必要がある。国連の場を積極的に活用し、外交努力を尽