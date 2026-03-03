ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアの「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝の三浦が２日、生まれ故郷である宝塚市役所を表敬訪問し、団体の「銀」と個人史上初となる「金」を報告した。森臨太郎市長（５５）が花束を渡し、「市民みなさんが喜んでおりました」と声をかけると、三浦は笑顔を返した。会談後に会見に応じた際には「市民としてメダルを持ち帰れたことがうれしい