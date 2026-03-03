3月3日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道387・・・熊本市北区鶴羽田（携帯電話・シートベルト）国道3・・・葦北郡芦北町小田浦（スピード違反）県道・・・球磨郡山江村山田（スピード違反）  ＜午後＞国道57・・・阿蘇市竹原（歩行者妨害）  ＜夜間＞交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」と