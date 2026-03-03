文部科学省による世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散命令請求を巡り、東京高裁（三木素子裁判長）は４日、解散の是非について決定を出す。解散を命じた東京地裁決定を支持すれば、その時点で解散命令の効力が生じ、教団財産を清算する手続きが始まる。献金被害補償が争点昨年３月の地裁決定は甚大な献金被害を認定し、民法上の不法行為を理由とした初の解散命令を出した。教団は以後、元信者への補償を進めるなど問題解