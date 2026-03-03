「大相撲春場所」（８日初日、エディオンアリーナ大阪）綱とりに挑む大関安青錦（２１）が２日、師匠の安治川親方（元関脇安美錦）から猛ゲキを飛ばされた。大阪市内で行われた部屋の力士激励会。２２日の千秋楽パーティーも開催される会場で、親方は「ただのお祝いになるのか、ものすごいお祝いになるのか、残念会になるのか。千秋楽の次の日が安青錦の誕生日なので、自分で最高の誕生日にすべく頑張りますので」とあいさつ