ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルの?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝ともに木下グループ）組は?タフさ?もケタ違いだった。銀メダルの団体はショートプログラム（ＳＰ）、フリーともに出場。今大会はフル回転を見せた金メダル候補が個人戦で苦戦を強いられたが、日本が誇る最強カップルは嫌な流れをきっちり断っていた。?りくりゅう?は団体のＳＰ、フリーともに１位の１０点をマーク