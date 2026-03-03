新日本プロレスのＩＷＧＰヘビー級＆ＧＬＯＢＡＬヘビー級２冠王者の辻陽太（３２）が、「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」（４日に後楽園で開幕）を徹底予想だ。優勝者と４月４日両国大会でＩＷＧＰヘビーＶ２戦に臨む辻は、「ＵｎｂｏｕｎｄＣｏ．（アンバウンドカンパニー）」の同門・鷹木信悟（４３）を本命に指名。優勝候補には同世代の２人の名前も挙げた。辻は２月２７日（日本時間２８日）の米ニュージャージ