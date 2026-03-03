アイドルグループ・嵐の二宮和也と、お笑いコンビ・千鳥のノブが出演する日本テレビ系バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00〜 ※関東地区ほか)が、4月17日にスタート。2人は、初の本格共演となる。(左から)ノブ、二宮和也この番組は、世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理する考察バラエティ。特番から引き続き出演するノブがクラブ