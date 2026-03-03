◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日、メジャー組の出場が解禁された強化試合・オリックス戦に「２番・ＤＨ」で出場。３打数無安打に終わったが、フルスイングを貫いた。日本ハムの後輩でもある北山亘基投手（２６）に新ポーズを考えさせるなど、チームの雰囲気づくりでも貢献した。１番起用が濃厚な３日の阪神戦（京セラＤ）で、６日に台湾戦