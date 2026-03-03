オリックス・古田島成龍投手（２６）が、３日に行われるＷＢＣチェコ代表との強化試合（サンマリン）で実戦復帰する見通しだ。２５年９月に右肘のクリーニング手術を受け、２月１日から大阪・舞洲の残留組として調整。２１日から宮崎キャンプに合流し、２６日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）では最速１４６キロを計測していた。２４年は救援の柱として活躍し、新人では史上２人目（パ・リーグでは初）の「５０試合以上登板