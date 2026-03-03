◆ＷＢＣ強化試合オリックス４−３日本（２日・京セラドーム大阪）オリックスが、連続世界一を狙う井端ジャパンに快勝した。「こういう空気の中でできた。みんな、いい刺激になったんじゃないですか」。３年ぶりの覇権奪回を目指す岸田監督も手応えを感じた白星。流れを運んだのは２年目・寺西だ。最速１５３キロの直球を主体に、２回を完全投球。打者６人のうち、４人のメジャーリーガーを封じた。初回に先頭・近藤を空振り