女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは、５日に沖縄・琉球ＧＣで初日を迎える。昨年７月に左手首を痛め、残りのツアーを全休した小祝さくら（２７）＝ニトリ＝が２日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じ、約７か月ぶりの実戦を前に思いを語った。ツアー通算１２勝の実力者は復帰イヤーを「未知の世界」と表現。すべてを受け入れ、楽しみながら前に進んでいく。（取材・構成＝高木恵）１月中旬か