オリックスは２日、なにわ男子の藤原丈一郎（３０）が２７日の開幕戦・楽天戦（京セラＤ）の始球式を務めると発表した。２２年から本拠地開幕戦のマウンドに立ってきた。大のオリックスファンを公言するアイドルは「なにわ男子デビュー５周年に５年連続５回目の始球式！５という数字に縁を感じます！」と喜びの声を上げた。昨季は登板前に曽谷から「左手で壁をつくる」との助言を授かり、４度目の挑戦で初となるストライク投