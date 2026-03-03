広島のドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝が２日、地元・大阪で猛アピールを誓った。この日は４日・オリックス戦（京セラＤ）へ向け、マツダスタジアムで全体練習に参加。「プレーしてみたかった球場。楽しみ」と京セラデビューを心待ちにした。地元は京セラＤまで約１０キロ。幼少期からチケットを握りしめ、通い詰めた。オリックス戦を中心にプロへの憧れを強くした思い出の場所。「（当時は）広いイメージですけど