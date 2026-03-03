原宿系動画クリエイター「竹下☆ぱらだいす」（あぃりＤＸ、だーご、しんぢくん）が４月からテレビ朝日で放送する子ども向け番組「よ〜い！スターと！トビダスクール」（日曜・前８時）に出演することが２日、分かった。子どもの個性、好奇心、表現する楽しさを大切にしながら、見る度に心が輝く視聴者参加型の学園エンターテインメント。あぃりＤＸは「地上波でレギュラー番組を持つことができるなんて、思ってもみませんでし