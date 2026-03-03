美女オリンピアン同士の２ショットが、話題を呼んでいる。競泳女子で２０１６年のリオ五輪代表として出場した今井月（るな）さんが３日までに自身のインスタグラムを更新。「天気良い休日にＵＴＡちゃんとうちっぱゴルフ楽しい！！」と記すと、柔道女子５２キロ級で東京五輪金メダリスト・阿部詩とのプライベートショットを公開した。ゴルフクラブを手に笑顔で寄り添う２ショットや、きれいなフォームでスイングするムービ