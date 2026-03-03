お笑いコンビ「スクールゾーン」の橋本稜（34）が2日深夜放送のTBS系「バナナマンのしらバナ」（月曜0・06）に出演。「バナナマン」の設楽統（52)と高校が同じだと明かした。番組で、橋本が設楽と共通点があると紹介され、「僕、設楽さんと同じ高校」と語ったもの。設楽と橋本はともに埼玉県秩父出身で秩父農工科学高出身と紹介されると、設楽は「農工!?マジ？」と驚いた。設楽が「うれしい、秩父、もちろん色んな人出て