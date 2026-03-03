テレビ朝日は、4月5日から新たな子ども番組『よ〜い！スターと！トビダスクール』（毎週日曜前8時〜前8時30分※テレビ朝日系24局ネット）を放送することを発表した。【写真】番組MCを務める竹下☆ぱらだいす、しなこら同番組は、子どもたちの個性・好奇心・表現する楽しさを大切にしながら、観るたびに心が輝く、視聴者参加型の不思議な学園エンターテインメント。はるか彼方、色とりどりの星が浮かぶ宇宙空間に存在する