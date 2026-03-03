ホワイトハウスは2日、トランプ大統領が1日にフロリダの邸宅＝マール・アラーゴでイランへの軍事作戦の対応にあたった様子だとする写真を公開しました。ルビオ国務長官とワイルズ首席補佐官、アメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長らに加え、レビット報道官ら政権の広報担当者の姿も確認できます。イランへの攻撃開始から2日目となった1日、トランプ大統領は日中はマール・アラーゴに滞在し、夕方、ホワイトハウスに移動