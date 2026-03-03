女性グラビア週刊誌『anan』では、25日発売のスペシャルエディションの表紙と中面グラビアに、北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎選手、北山亘基投手、野村佑希選手、郡司裕也選手、田宮裕涼選手、水谷瞬選手、達孝太投手が登場する。【写真】今年も…ファイターズ選手が『anan』に降臨2025年シーズンは新庄剛志監督が就任して4年。勢いのあるフレッシュな選手たちが主軸を担い、2年連続のパ・リーグ2位という成績で終え