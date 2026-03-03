3人組ユーチューバー、竹下☆ぱらだいす、インフルエンサーのしなこ、キッズグループMADAMADAが、テレビ朝日系子供向け番組「よ〜い！スターと！トビダスクール」（4月5日スタート、日曜午前8時）に出演することが2日、分かった。視聴者参加型の番組で、メーク、料理、歌、ダンスなどさまざまな企画が放送される。竹下☆ぱらだいすは「オモロカワイイ」をコンセプトにした原宿発の3人組で、あぃりDXは「番組を通して、自己表現す