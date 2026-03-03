◇強化試合韓国3―3阪神（2026年3月2日京セラD）オリックス戦前の会見で侍ジャパンの井端監督は、韓国メディアから韓国代表主将の李政厚について質問を受け「生まれたての頃も見ましたし、今MLBのジャイアンツで活躍しているのが凄くうれしい」と答えた。父の李鐘範氏とは現役時代に中日でプレーし、息子はプロ1年目だった98年に名古屋で生まれた。この日の2安打については「ワンスイングで確実にヒットを打つ。レベル