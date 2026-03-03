◇強化試合韓国3―3阪神（2026年3月2日京セラD）メジャー通算78勝の38歳左腕・柳賢振（リュ・ヒョンジン）は、6回から登板し2回を1安打無失点。打たせて取る投球で5つのゴロアウトを奪うなど持ち味を発揮し「三振を奪うタイプの投手ではないので、ゴロが多く出るほどいい結果」と振り返った。試合後は、駐車場でブルージェイズ時代に2年間同僚だった菊池と互いにお辞儀してハグを交わし「昨日も少し会って“元気？”っ