天才子役・永尾柚乃のコスプレ姿に、ファンはメロメロだ。永尾は２日、「お知らせです」と始め、自身のインスタグラムを更新。「日本テレビ『ＺＩＰ！』ＳＨＯＷＢＩＺコーナーに永尾柚乃ディレクターとして『名探偵コナン展』の魅力を大調査してきましたぜひ観ていただけたらうれしいです」とつづり、青のスーツに赤い蝶ネクタイ、メガネをかけて「名探偵コナン」のコスプレをした姿を披露した。この投稿には「コレは