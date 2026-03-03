元モーニング娘。後藤真希の弟で、アイドルグループ「ＥＥＪＵＭＰ」元メンバーで千葉・八街市議の後藤祐樹氏。妻の誕生日を祝い、夫婦ショットを披露した。３日までにインスタグラムを更新し、「今日は妻の誕生日です妻と出会って１２回目の誕生日をこうして一緒にお祝いできることが凄く幸せです」と報告。「１２年前から振り返っても、妻は昔と変わらず僕を側で支えてくれています心から感謝の気持ちしかありません」