ボルシアMGに所属する日本代表DFの高井幸大は、２月28日に開催されたブンデスリーガ第24節のウニオン・ベルリン戦で突如メンバー外となった。クラブは「軽度の肉離れ」と発表したが、昨年６月以来の復帰が期待されている３月シリーズの日本代表招集に影響が出る可能性もあり、日本は騒然となった。森保ジャパンは現在、町田浩樹、南野拓実、久保建英、遠藤航、板倉滉、伊藤洋輝ら怪我人が続出しているだけに、状態が気掛かり