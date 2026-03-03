アメリカ中央軍は2日、B-1爆撃機が1日の夜に「イランの深層部」を攻撃し、「弾道ミサイル能力を弱体化させた」と発表しました。SNSには、B-1爆撃機が飛び立つ様子の映像を投稿しています。中央軍は「トランプ大統領が述べた通り、我々はイランのミサイルを破壊し、ミサイル産業を根こそぎ壊滅させるつもりだ」と強調しています。