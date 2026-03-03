レスリング女子53キロ級パリ五輪金メダルの藤波朱理（日体大4年）が2日、都内で開かれた大学スポーツ協会（UNIVAS）の年間表彰式に出席した。学生最後の年に女子選手の最優秀賞を受賞し「今年はアジア大会での金メダルが目標ではあるけど、自分のレスリング像を追い求めて日々強くなっていきたい」と抱負を述べた。表彰のプレゼンターを務めたのは、1月に引退を発表した柔道女子の角田夏実さん。「階級を変えながら勝ち続け