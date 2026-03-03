ボートレース児島のG1「児島キングカップ」（開設73周年記念競走）は2日目を迎える。12R「ガァ〜コドリーム」は桐生順平がイン速攻で突き放す。初日後半には足の上積みがあった桐生。インで負けるわけにはいかない。スタートも踏み込んでくるだろう。この逃げが中心だ。吉田拡は初日ただ一人、連勝発進を決めた。実戦パワーを生かして逆転を狙う。池田がテクニック発揮へ。チルト3で挑む菅が大外から強襲。＜1＞桐生順平普