ティータイムの気分を上げたい時は、ビジュアルも魅力的な【コストコ】の「スイーツ」を選んでみて。並べるだけで食卓を盛り上げてくれそうです。みんなでシェアして味わうのもおすすめ。今回はチョコ好き必見のスイーツ、いちご味のスイーツをご紹介します。 甘いものが欲しいときに！「フォンダンショコラ」 コロンとしたフォルムが可愛い、こっくりとした色合いから高級感漂うフォンダンショコ