冬から春へと移りゆくこれからの時期、出番が増えそうなアイテムがGジャン。【しまむら】にも、人気のために再販されたというデニムGジャンがあるのだそう。羽織るだけでコーデに程よい抜け感が生まれてオシャレ見えを狙えそうな一着は、カジュアルにはもちろん、きれいめコーデのハズしにもぴったりの予感。今回は、しまむら好きのインフルエンサーさんによるGジャンコーデとともに、大人世代が実践しや