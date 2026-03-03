二宮和也と千鳥ノブが初タッグを組む考察バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』（日本テレビ系／毎週金曜19時）が、4月17日から放送されることが決定した。【写真】二宮和也＆松村北斗の“ガチオフショット”にファンもん絶！世界各地で起きた摩訶不思議な出来事を題材にクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを手がかりに、ミステリーの真相へと迫る。視聴者もニノをはじめとする豪華出演者と一緒に推理に参加し、思わず