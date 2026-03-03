嵐の二宮和也（４２）が、４月スタートの日本テレビ系「金曜ミステリークラブ！！！」（金曜、後７・００）に出演することが２日、分かった。番組ではお笑いコンビ・千鳥のノブ（４６）と初めての本格共演を果たす。昨年１１月に特番として放送された同番組が、早くもレギュラー化。世界中の不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像などを見ながらミステリーの真相を推理する、全世代が楽しめる“考察バラエティー”と