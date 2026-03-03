Ａぇ！ｇｒｏｕｐが、出演するソフトキャンディ「ぷっちょ」の新ＴＶＣＭ「色々サウンドロゴ」篇と「お探しぷっちょ」篇が７日から全国で放送されることが２日、分かった。今回は、テンポよくそろった動きや一体感のあるパフォーマンスを通して「ぷっちょ」が持つ楽しい世界観を表現。身近な空間を舞台に４人の動きが連続して展開されることで、見ているだけで気分が明るくなるような構成が印象的なＣＭに仕上がっている。息の