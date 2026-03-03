エンターテインメント業界における新しい感性のプロデューサーを顕彰し、大衆文化のさらなる発展向上を目的とする「第２１回渡辺晋賞」の授賞式が２日、都内で行われ、音楽家の細野晴臣（７８）が受賞した。２０２４年にデビュー５５周年を迎えた細野は、アーティストとしての領域を超えた、世界に誇る総合音楽プロデューサーとしての実績が評価された。細野は「本当に光栄です。賞をもらうなんてめったにないことですから、正