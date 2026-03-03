気象台は、午前4時18分に、なだれ注意報を乗鞍上高地、上田市、大町市、白馬村、小谷村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】長野県・乗鞍上高地、上田市、大町市、白馬村、小谷村に発表（雪崩注意報） 3日04:18時点長野県では、大雪や電線等への着雪に注意してください。中部では、濃霧による視程障害に注意してください。北部、中部では、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■乗鞍