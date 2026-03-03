気象台は、午前4時12分に、なだれ注意報を日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、那須塩原市、那須町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】栃木県・日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、那須塩原市、那須町に発表（雪崩注意報） 3日04:12時点北部では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。栃木県では、濃霧による視程障害に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と