エンターテインメントの発展に貢献したプロデューサーを顕彰する「第21回渡辺晋賞」が音楽家の細野晴臣（78）に贈られ2日、都内で授賞式が行われた。はっぴいえんど、イエロー・マジック・オーケストラでの活動や、多くの楽曲提供による世界への影響力が評価された。「本当に光栄。賞をもらうなんてめったにないことですから、正直まだ慣れません」と謙遜しながら喜んだ。あいさつでは「渡辺プロダクション」への思いも語っ