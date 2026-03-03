嵐の二宮和也（42）と千鳥のノブ（46）が、日本テレビの新バラエティー「金曜ミステリークラブ！！！」（4月17日スタート、金曜後7・00）で初タッグを組む。世界のミステリアスな出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを基に真相を推理する。ノブがクラブの主宰者、二宮がクイズ解答者代表の役割を担う。2月で終了した「ニノさん」の後番組となる。同番組は昨年11月にノブの司会で2時間特番が放送。平均個人視聴